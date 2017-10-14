النساء يغبن عن ترشيحات «أميركن ميوزك آووردز»

نيويورك (أ ف ب)

تصدر برونو مارز ودرايك وإد شيرن، الترشيحات لجوائز الموسيقى الأميركية «أميركن ميوزك آووردز»، في ظل غياب بارز للنساء عن المنافسة.

ولم ترشح أي مغنية للجائزة الأبرز وهي جائزة فنان العام، كما لم تدخل أي فنانة السباق إلى جائزة أفضل فيديو أو أفضل جولة ولم يدرج اسم أي مرشحة في الفئات الأربع لأفضل ألبوم.

ولم تردّ مجموعة «ديك كلارك بروداكشنز»، التي تدير هذه الجوائز الموسيقية الأميركية على طلب وكالة فرانس برس توضيح معايير اختيار المرشحين.

وفي عام 2016، فازت أريانا غرانده بجائزة فنان العام، مطيحة بثلاث مغنيات ومغن واحد كان جاستن بيبر. وكانت هذه الجائزة سنة 2013 من نصيب تايلور سويفت التي تملك أكبر عدد من الجوائز في هذه الفئة (3).

وما خلا الفئات المخصصة للنساء، رشحت المغنية الشابة جوليا مايكلز في فئة أفضل موهبة جديدة إلى جانب أربعة فنانين أو فرق شبابية.

وتوزع جوائز «أميركن ميوزيك آووردز» بالاستناد إلى تصويت على الإنترنت.

وتصدر المغني برونو مارز الترشيحات لهذه الجوائز مع ترشيحه في 8 فئات، يليه درايك وإد شيرن وكندريك لامار و«ذي تشينسموكرز» وذي ويكند الذين رشح كل منهم في 5 فئات.