اكتشاف طريقة لفصل الذكريات في المخ

طوكيو (د ب أ)

توصل علماء يابانيون إلى طريقة للفصل بين الذكريات المرتبطة ببعضها في المخ، ويأملون في أن تساعد هذه الدراسة في تطوير علاج جديد لما يعرف بـ «اضطراب ما بعد الصدمة النفسية».

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أمس أن فريقاً من العلماء بقيادة البروفيسور كاورو إينوكوتشي في جامعة توياما قد عرّض فئران تجارب لصدمات كهربائية من أجل زرع ذكريات الخوف فيها، وخلال التجربة شغل العلماء صوت أجراس للفئران، ثم قدموا لهم ماء حلو المذاق مع استمرار أصوات الأجراس.

ومع التقدم في التجربة، بدأت الفئران تخاف كلما شربت الماء.. وجعل شرب الماء الحلو الفئران تشعر بالخوف من تلقي المزيد من الصدمات الكهربائية بسبب ذكرياتها مع الصوت.

وبينما لاحظ الباحثون كيف تتشكل الذكريات في المخ، وجدوا أن ذكرى الصدمات الكهربائية وذكرى الماء الحلو تم تخزينها في مجموعات مختلفة من الخلايا داخل المخ. ولاحظ العلماء أنه في حالة تداخل مجموعتي الخلايا جزئياً، فإن ذكرياتهما ترتبط، واستخدم العلماء تقنية خاصة لتثبيط عمل الخلايا في الجزء المتداخل.