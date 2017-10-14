إشادة بالتجربة الإماراتية في «عمان للكتاب»

عمان (الاتحاد)

&rlm‭ ‬أشاد ‬فتحي ‬البس، ‬رئيس ‬اتحاد ‬الناشرين ‬الأردنيين ‬مدير ‬معرض ‬عمان ‬الدولي ‬للكتاب، ‬بالمشاركة الإماراتية في المعرض، وبالعلاقات المتينة التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً مشاركة الإمارات كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب «فصلاً جديداً من فصول التعاون الثقافي»، كما شكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، على المشاركة ودوره البارز في القطاع الثقافي بالإمارات والعالم العربي، مما يسهم في ترسيخ اسم الإمارات ورفع رايتها في المحافل الدولية، إضافة لمشاركتها وتواجدها المستمر في الفعاليات والملتقيات الثقافية والفنية المتنوعة بشكل عام.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر، أمس، عن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أكد فيه البس على تميز الجناح الإماراتي، الذي ‬تنظمه ‬الوزارة، ‬شكلاً ومضموناً، مبدياً ‬إعجابه ب‬أركانه المتنوعة التي تحكي ‬تاريخ ‬ونهضة ‬الإمارات ‬في ‬المجالات ‬الثقافية ‬والحضارية.

وقال: إن أهم ما يميز الجناح حجم مشاركة المؤسسات الثقافية الإماراتية التي تجتمع تحت مظلة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إضافة إلى تنوع الإصدارات العربية والمترجمة إلى لغات أخرى، وسموّ قيمتها، ودعمها للشباب في المجال الأدبي. وعلى صعيد متصل، وضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة الدولة في المعرض، ووسط احتفاء وترحيب بالشعر الإماراتي، أحيا الشاعران الإماراتيان: عبد الله الهدية وأحمد الزرعوني أمسية شعرية، استمرت ساعة ونصف، وحضرها كوكبة من الكتاب والشعراء والمثقفين الأردنيين ودول الخليج. فيما قدمت العنود بن كلي ندوة حول «تعزيز ثقافة القراءة في دولة الإمارات وتجربتها في هذا المجال» استعرضت المبادرات التي أطلقتها الإمارات لتنويع وتطوير وسائل القراءة وأساليبها، والنهوض بها خاصة في أوساط الناشئة، ومنها: مبادرة (2016 عام القراءة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والتي دعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتوجيه الحكومة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للقراءة، و (تحدي القراءة العربي)، كما أبرزت كيف أصبحت الإمارات تحتل موقعاً متميزاً، وتصنف من الدول ذات المستوى العالي في مؤشر التنمية، حيث استعرضت بن كلي مجموعة من الإحصائيات والأرقام العالمية التي تدلل على نجاح الدولة في التشجيع على القراءة. فيما أشاد كافة الحضور من كتاب وناشرين ومثقفين بالتجربة الإماراتية في القراءة مقترحين أن يتم تعميم هذه التجربة الناجحة في الدول العربية كافة.