«البدايات» تبتسم لـ «الإعصار» في ليلة «فك العقدة»!

مراد المصري (حتا)

نجح حتا في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، وكسر عقدة الشارقة التي لازمته الموسم الماضي، حينما تفوق عليه 3-2 مساء أمس، بعد مباراة «مجنونة»، حيث خطف البرازيلي جابريل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وشهدت المباراة عودة مثالية لجابريل، الذي غاب طوال المباريات الثلاث في الدوري بسبب الإصابة، لكنه فرض نفسه نجماً فوق العادة بتسجيله «ثنائية ذهبية»، كما دشن السوري نزار محروس مهمته بنجاح في أول مباراة يقود فيها «الإعصار».

حمل الهدف الأول لحتا بتوقيع سبيل غازي ذكرى خاصة للاعب لأنه الأول له في دوري الخليج العربي، حيث خاض مباراته رقم 12، منها مباراة في موسم 2012-2013، و9 مباريات الموسم الماضي، فيما تعد مباراته الثانية في الموسم الحالي، كما أن هدف التعادل لـ «الملك» عن طريق عمر جمعة يعتبر الأول للاعب هذا الموسم.

وجاءت الصدفة في الهدفين، أن كلاهما جاءا بقدمي لاعبين مواطنين، بعدما شهدت الجولات الثلاث الماضية نجاح كل فريق بتسجيل هدف يتيم فقط جاء بأقدام برازيلية فقط.