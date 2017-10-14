«البدايات» تبتسم لـ «الإعصار» في ليلة «فك العقدة»!

مراد المصري (حتا)
نجح حتا في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، وكسر عقدة الشارقة التي لازمته الموسم الماضي، حينما تفوق عليه 3-2 مساء أمس، بعد مباراة «مجنونة»، حيث خطف البرازيلي جابريل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وشهدت المباراة عودة مثالية لجابريل، الذي غاب طوال المباريات الثلاث في الدوري بسبب الإصابة، لكنه فرض نفسه نجماً فوق العادة بتسجيله «ثنائية ذهبية»، كما دشن السوري نزار محروس مهمته بنجاح في أول مباراة يقود فيها «الإعصار».
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وجاءت الصدفة في الهدفين، أن كلاهما جاءا بقدمي لاعبين مواطنين، بعدما شهدت الجولات الثلاث الماضية نجاح كل فريق بتسجيل هدف يتيم فقط جاء بأقدام برازيلية فقط.
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