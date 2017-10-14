«أصدقاء الأمس» يجردون الجزيرة من نقطتين!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

لم يتوقع الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، أن مشاعر السعادة بهدفي التقدم اللذين أحرزهما فريقه عن طريق خلفان مبارك ورومارينهو في الدقائق العشر الأولى من مباراة الظفرة مساء أمس، سوف تتلاشى سريعاً، عندما نجح البرازيلي إيلتون ألميدا وسلطان السويدي لاعبا الجزيرة السابقين في إحراز هدفي التعادل للظفرة، الأول بلمسة رأسية برازيلية بارعة، والثاني من صاروخية بعيدة المدى، ارتطمت بالقائم، قبل أن تهز شباك علي خصيف.

«أصدقاء الأمس» بدت سعادتهما طبيعية بالهدفين، خاصة سلطان السويدي الذي سجل في المباراة حضوره الأول في دوري الخليج العربي، وكذلك هدفه الأول، أما ألميدا نجح في إحراز هدفه الخامس في البطولة، بعد مرور أربع جولات، واقترب من معادلة حصاده التهديفي مع الجزيرة في الموسم الماضي الذي بلغ 6 أهداف خلال 21 مباراة.

وعند الحديث عن هدف السويدي لابد من العودة إلى حادثة أخرى مشابهة مرتبطة بذات الفريقين، وبالتحديد 21 فبراير 2015 عندما نجح محمد خوري لاعب الظفرة آنذاك في إحراز هدف الفوز في مرمى فريقه السابق الجزيرة، على استاد محمد بن زايد، ضمن «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، إذ احتفى خوري بالهدف بطريقة مشابهة للطريقة التي احتفى بها السويدي مساء أمس.

وبالعودة إلى هدفي الجزيرة في الدقائق العشر الأولى، لا بد من الإشارة إلى أن رومارينهو كان نجم هذه الدقائق بلا منازع، بعدما أجبر جميع المتابعين على الاتجاه بنظرهم إلى الجهة اليسرى من الملعب، بفضل انطلاقاته القوية التي أربكت دفاعات الظفرة، وينجح في صناعة الهدف الأول، قبل أن يتبادل الكرة مع علي مبخوت ويواجه المرمى ويودع الكرة في الشباك محرزاً الهدف الثاني.