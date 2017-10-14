دوري الرديف يعود بـ 3 مباريات اليوم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعود عجلة دوري الخليج العربي للرديف إلى الدوران، بإقامة 3 مباريات اليوم في الجولة الرابعة التي تستكمل بثلاث مواجهات أيضاً غداً، ويحتل العين القمة بـ «العلامة الكاملة»، وتستهل الجولة اليوم بلقاء الشارقة وحتا، ويحتل «الملك» المركز السادس بـ4 نقاط، فيما يقبع «الإعصار» في المركز قبل الأخير بنقطة، ويلتقي الوحدة التاسع بثلاث نقاط، مع الوصل الرابع بـ6 نقاط، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة الجزيرة الثاني «7 نقاط» مع الظفرة العاشر بنقطة واحدة.

ويلعب غداً العين المتصدر بـ9 نقاط، مع عجمان الأخير من دون نقاط في مواجهة سهلة نسبياً لـ «الزعيم» ما لم يكن لـ «البرتقالي» رأي آخر، بطموح فتح صفحة جديدة على حساب المتصدر بالذات، وفي المباراة الثانية يلتقي الإمارات الثامن «4 نقاط» مع شباب الأهلي دبي الثالث «6 نقاط»، وتجمع المباراة الثالثة دبا الفجيرة الخامس «6 نقاط» مع النصر السابع «4 نقاط».

ويعتبر العين صاحب أقوى هجوم في دوري الرديف، حيث سجل 12 هدفاً، ويليه شباب الأهلي دبي «11 هدفاً»، وأقوى دفاع بجانب الجزيرة، حيث لم يستقبل الفريقان سوى هدف واحد في 3 مباريات.

ويذكر أن المسابقة شهدت تسجيل 59 هدفاً حتى الجولة الثالثة، وهو معدل جيد يكشف عن الطابع الهجومي للفرق باستثناء عجمان لم يسجل أي هدف في مبارياته الثلاث.

ويتصدر علي عيد لاعب العين قمة الهدافين، وله 5 أهداف، ويطارده زايد العامري «الجزيرة» وعبد الله مهدي «دبا الفجيرة» وسجل كل منهما 4 أهداف، أما على صعيد البطاقات الحمراء شهدت البطولة منذ انطلاقتها 3 حالات طرد فقط من نصيب أحمد الدرع ومحمد كندر «الإمارات»، ونهيان سعيد «دبا الفجيرة».