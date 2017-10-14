امرأة ممنوعة في المونديال!

وليد فاروق (دبي)

هاجس كبير بات يهدد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم «روسيا 2018» مع اقتراب انطلاق المونديال، وهو المخاوف من اندلاع أعمال شغب قد تصاحب إقامة المباريات صيف العام المقبل، ويهدد بإحجام جماهير المنتخبات عن السفر إلى روسيا خاصة بعدما بات مصطلح «الهوليجانز» الذي كان مرتبطاً بالجماهير الانجليزية أكثر اتساعاً، ليضم تحت عباءته الجماهير الروسية خاصة الأحداث الدموية التي شهدتها بطولة الأمم الاوروبية يورو «فرنسا 2016 واشتباك الجماهير الإنجليزية مع نظيرتها الروسية في «صدام دموي» قبل وبعد مباراة البلدين في المسابقة القارية.

المسؤولون الأمنيون في روسيا ووزارة الداخلية قرروا اتخاذ عدة خطوات من شأنها تقليل مخاطر اندلاع مثل تلك الأحداث الدموية خارج الاستادات، وفي نفس الوقت طمأنة جماهير الدول المتأهلة للمونديال، وكان أول هذه القرارات إصدارة قائمة تضم 109 مشجعين من «الهوليجانز» الروس المعروفين بشغبهم وتم اتخاذ قرار بمنعهم من حضور أي من مباريات المونديال في جميع المدن التي سوف تستضيف الحدث العالمي، وجاء على رأسهم مشجعة روسية مشاغبة معروفة بإجرامها علاوة على 108 مشجعين، على أن تكون عقوبة مخالفة هذا القرار هو السجن لمدة 15 يوماً وغرامة مالية قدرها ما يوازي 325 جنيهاً استرلينياً.

المشكلة أن هذه القائمة التي أطلق عليها «القائمة السوداء» للمشجعين كانت تضم في البداية ما يقرب من 2750 مشجعاً، لكن ضغوطات جماعات معينة في روسيا خفضت العدد إلى 297 قبل أن تهبط أخيراً إلى 109 مشجعين فقط وصفوا بأنهم «الأشرس» والأعنف».

الطريف أن من بين الوسائل التي اتخذتها اللجنة المنظمة في روسيا للحد من أعمال الشغب اعتمادهم على ابتكار جديد عبارة عن «روبورت» صممه مخترعون في معهد موسكو للتكنولوجيا طوله 120 سنتيمتراً بهدف طمأنة الجماهير التي ستحضر مباريات المونديال، حيث إن هذا الروبوت قادر على قراءة العواطف الإنسانية، فإذا شعر بوجود خطر اندلاع أعمال عنف، سيحاول من خلال اللغة الإنجليزية التي يتحدثها بطلاقة اتباع الطرق الدبلوماسية للتعامل مع المشكلة، وإذا فشل التفاوض، سوف يبلغ الروبوت الشرطة على الفور لتتعامل مع الخطر بطريقتها الخاصة!

ونشرت الشركة المصنعة مقطع فيديو ترويجيا للروبوت يتحدث فيه قائلًا إنه قرأ على الإنترنت أن بعض الجماهير الإنجليزية تخشى زيارة روسيا، ليضيف متوجها إليهم «لا يجب أن تقلقوا أبدا. سأعمل شخصياً على حمايتكم».