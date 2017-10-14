«أبوظبي 5» يغازل «الإكس كات» في اختبار زينجزو

خالد السعدي (زينجزو)

يأمل فريق أبوظبي للزوارق السريعة وزورق أبوظبي 5 بالتحديد، إلى إحراز بداية قوية في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، المقامة حالياً في مدينة زينجزو الصينية، بمشاركة وحضور لامع لزوارق الإمارات، إلى جانب زورقي الفيكتوري وزورق الوصل.

ويتطلع كل من راشد الطاير وماجد المنصوري طاقم زورق أبوظبي 5، إلى تحقيق مركز متقدم في السباق الرئيس الأول للجولة، والذي ينطلق اليوم في الحادية عشرة والنصف ظهراًِ بتوقيت الإمارات، وسيكون هذا السباق بمثابة الاختبار القوي، لقدرات وقوة الفريق الذي حل ثالث العالم في الموسم الماضي، ونال وصافة الموسم قبل الماضي 2015.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم باجتماع رسمي للمتسابقين المشاركين في التاسعة مساءً، حيث سيتم منح المتسابقين التوجيهات واللوائح الخاصة بالسباق اليوم، ثم الانتقال إلى مرحلة سباق كسر الكيلو والذي يقام في العاشرة والنصف ويستمر لساعة ونصف الساعة، وبعدها تمتد فترة راحة قصيرة تقوم أطقم الزوارق المشاركة من خلالها بإعداد وتجهيز زوارقها من أجل المنافسة القوية والتحدي الكبير للسباق، الذي ينطلق في الثالثة والنصف ظهراً.

ويشهد يوم غدٍ إقامة السباق الرئيس الثاني للجولة، حيث من المقرر أن يقام في هذه الجولة سباقان وبالتالي سيكون هناك فرصة لحصد نقاط أكثر للمنافسين، من خلال أولى جولات البطولة، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية والثالثة أيضاً في جمهورية الصين وفي أجواء مختلفة طيلة الأسابيع القادمة وبشكل متواصل.