«أشرعة الأريام» ترفرف اليوم في مياه أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تقام اليوم منافسات سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، لمسافة 20 ميلاً بحرياً.

وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وهو الثاني له بهذه الفئة، في روزنامة الموسم الجديد بعد سباق داس الذي أقيم قبل حوالي أسبوعين.

ويشارك في المنافسات أكثر من 100 محمل شراعي، بمجموع 1500 بحار، من مختلف أنحاء الدولة.

‫وأغلق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت باب التسجيل للسباق مساء أمس الأول، بعد أن تم فتحه لمدة 3 أيام، شهدت إقبالاً كبيراً من بحارة الدولة بشكل عام.‬ ‬‬وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 4 ملايين درهم جوائز للفائزين في هذا المحفل الكبير، حيث يحصل معظم المشاركين على جوائز مالية، بهدف تحفيز الجميع على المشاركة، وذلك بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع جوائز فئة 43 قدماً.‬‬