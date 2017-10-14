الوصل يتحدى «الجاليات» في كأس السلة

دبي (الاتحاد)
تقام اليوم 3 مباريات في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي الأول لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، حيث يلتقي النصر مع شباب الأهلي-دبي على صالة نادي الشارقة، وبني ياس مع الشارقة على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، ويحل فريق الجاليات ضيفاً على الوصل، وتبدأ المباريات في السابعة مساء.
وكان فريق الوصل قد انفرد بصدارة الكأس، بفوزه في الجولة الثانية على شباب الأهلي- دبي بفارق 3 نقاط وبنتيجة 86-83، كما شهدت الجولة الماضية أيضا فوز فريق الجاليات على بني ياس 69-60، وتخطى الشارقة حاجز المئة نقطة بفوزه على النصر 101-62.
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