«الرياضات الإلكترونية» في «يوم اللاعبين» بالرياض

الرياض (الاتحاد)

تشارك بعثة الإمارات للرياضات الإلكترونية في بطولة الخليج ـ أكبر تجمع رياضي للرياضات الإلكترونية ـ معرض «يوم اللاعبين 2017» من «سوني بلاي ستيشن» بمدينة الرياض السعوية، الذي تستمر فعالياته 3 أيام ومن المقرر ان تختتم اليوم.

ويعتبر هذا المعرض الأكثر أهمية في تاريخه البالغ 10 أعوام، حيث يستضيف شوهي يوشيدا مدير استوديوهات سوني العالمية للترفيه، الذي يعتبر أحد أهم الشخصيات المؤثرة في عالم صناعة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في هذا المجال وشخصيات من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وتأتي مشاركة بعثة الإمارات لتأكيد تواجدها في بطولة الخليج للرياضات الإلكترونية منذ النسخة الأولى، ويترأس البعثة مدير البطولة محسن الحارثي، وعبدالله الكعبي المدير الفني لبطولة الخليج، إضافة إلى رئيس لجنة البرتوكول لبطولة الخليج علي قروان، ورئيس اللجنة الإعلامية لبطولة الخليج سعد السماري، ورئيس لجنة الدعم اللوجيستي للبطولة محمد بن عمير.

وقدم محسن الحارثي مدير البطولة الشكر والتقدير للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، للدعم اللامحدود الذي مهد لنجاحات متلاحقة في الرياضات الإلكترونية، وقدم الشكر أيضا لمجلس أبوظبي الرياضي على الدعم اللامحدود الذي تحظى به البطولة، وقال: الدور الكبير الذي تلعبه جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية سيكون أحد أهم أسباب نجاح البطولة، حيث تقدم بالشكر والعرفان لرئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على دعمه الدائم.

ومن جانبه، حث المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري الأمين العام للجمعية الرياضات الإلكترونية ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الخليج، في اتصال هاتفي بأفراد البعثة على المثابرة والاجتهاد، وتمثيل الدولة خير التمثيل خلال إطلاق منصة المشاركات في أكبر تجمع رياضي للرياضات الإلكترونية بحضور 30 ألف لاعب وهاو لهذا النوع من رياضات والألعاب الإلكترونية.