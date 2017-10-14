«سلة العنابي» تعود إلى «مسابقات الشباب»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يشارك فريق الشباب للسلة بنادي الوحدة للمرة الأولى في المسابقات المحلية هذا الموسم، منذ إشهار شركة الألعاب الرياضية وعودة اللعبة إلى النادي من جديد قبل 4 مواسم، وتأتي مشاركة الفريق كتطور طبيعي للعبة بعدما تم تكوينها من البراعم، ليتدرج اللاعبون حتى مرحلة الشباب، التي تمثل بدورها نواة لفريق الرجال الذي يتوقع له، حسب خطط وبرامج النادي، أن يكون حاضراً في المسابقات المحلية في موسم 2019 - 2020.

وتعاقد النادي هذا الموسم مع جاسم خلف مدرب الأهلي «سابقاً»، ليرتفع عدد المدربين للعبة في الوحدة إلى 4 مدربين يشرفون على تدريب 100 لاعب يمثلون مراحل البراعم «أ وب» والأشبال والناشئين والشباب.

ويوازي التطور في كرة السلة النقلة الكبيرة التي شهدتها ألعاب أخري في النادي، كما أكد عبيد مفتاح المحرزي عضو شركة الوحدة للألعاب الرياضية والمشرف العام على لعبتي كرة السلة واليد.

وقال المحرزي: «استراتيجيتنا تقوم على بناء قاعدة قوية تعتمد على المواهب، وأهدافنا الوصول لاستعادة أمجاد السلة في نادي الوحدة، من خلال خطط علمية تسير حتى الآن بشكل صحيح، لتحقيق ما نريده وبدعم واهتمام كامل من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي».