808 ناشئات يعزفن لحن الإبداع في افتتاح «دولية العين»

العين (الاتحاد)

احتفلت بطولة العين الدولية أمس بتحقيق رقم قياسي في عدد الفتيات المشاركات، حيث بلغ العدد 808 لاعبات كلهن من الناشئات تحت 18 عاماً، يمثلن مختلف مدارس وأندية الدولة. ومع هذا الرقم الجديد جاءت المنافسات قوية مثيرة، وممتعة بكل المعاني، حتى اكتملت لحن الإبداع الذي عزفته بنت الإمارات بدار الزين، ولا سيما في ظل التفاعل الجماهيري الكبير مع النزالات التي أقيمت على 9 أبسطة بشكل متواز في آن واحد.

وكانت البطولة مسرحاً للبطلات، تنافسن على ترجمة القدرات البدنية والذهنية والمهارية والحركية، اللائي تعلمنها وتدربن عليها في مدارسهن وأنديتهن، للحصول على النقاط وتحقيق الفوز في النزال بعد الآخر، واعتلاء منصات التتويج.

ولم يكن هذا الإقبال الكبير غريباً على بنت الإمارات التي أثبتت وجودها في بطولة آسيا بفيتنام، وبطولة ألعاب الصالات الآسيوية في تركمانستان، وبطولة العالم للأشبال في مونتينيجرو، وهو الأمر الذي كان سبباً في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهن، وتقديم سموه مكافآت مجزية للبطلات.

ويتوقع أن تتزايد الأعداد في البطولات المقبلة، خصوصاً أن اتحاد الجو جيتسو أعلن منذ بداية العام أنه عام المرأة الإماراتية.