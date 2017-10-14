«الكيك بوكسينج» إلى «عربية الأردن»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر البلاد صباح اليوم، بعثة منتخبنا للكيك بوكسينج، للمشاركة في فعاليات البطولة العربية للكيك بوكسينج التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر الحالي، ويرأس البعثة فهد خلفان العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم البعثة خدوم الكعبي مشرف المنتخب، وعمر النعيمي إداريا، والجهاز الفني الذي ضم المدربين ياسر رامز عامر، ويوسف بن جنة، و6 لاعبين هم: سعيد محمد القبيسي وفارس محمد المنهالي، علي عاصم الخاجة، ومنصور أحمد المنصوري، عبيد الكعبي، محمد نعيم الأنصاري.

وحرص عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، على حث البعثة قبل مغادرتها في أول مشاركة عربية تحت مظلة الاتحاد، للعمل على تحقيق أفضل النتائج والمساهمة في إنجاح بطولة الأشقاء، بما يعكس المستوى الحقيقي للعبة على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أن مشاركة منتخبنا في أول بطولة عربية ستتيح له الفرصة لاكتساب الخبرة الدولية، من خلال الاحتكاك مع أبطال 8 منتخبات عربية، هي منتخبنا إضافة إلى مصر وفلسطين والبحرين والجزائر والكويت وليبيا، واليمن، والأردن مستضيف البطولة، في صالة الشهيد راشد الزيود، بمدينة الحسين للشباب.

وكان اتحاد الكيك بوكسينج قد تسلم برنامج البطولة الذي يبدأ اعتباراً من اليوم، بوصول المنتخبات المشاركة في البطولة التي تفتتح بالاجتماع الفني صباح الاثنين، ويعقب الاجتماع وزن اللاعبين المشاركين.. وفي الخامسة مساء الافتتاح الرسمي للبطولة العربية للكيك بوكسينج.

وتقام صباح الثلاثاء دورة صقل الحكام والمدربين، فيما تستأنف مباريات البطولة في الثانية بعد ظهر نفس اليوم، ويستمر برنامج المباريات الخميس المقبل على فترتين، ويقام ختام البطولة يوم الجمعة المقبل بإقامة المباريات النهائية يعقبه حفل الختام بفندق الإقامة.