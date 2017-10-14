10 بطولات على أجندة «حمدان بن محمد لإحياء التراث»

دبي (الاتحاد)

ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هذا الموسم 10 منافسات، ويدشن ماراثون اليوم الوطني للهجن، والذي سيقام يوم 3 ديسمبر المقبل، بمنطقة سيح السلم، فيما تبدأ بطولات فزاع المتعددة بمنافسات الصيد بالصقور التلواح بمنطقة الروية بدبي، وتعد البطولة الأكبر على أجندة البطولات في المركز، وتقام خلال الفترة من 2 إلى 16 يناير 2018، فيما تقام بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور التلواح، خلال الفترة من 1 إلى 16 فبراير 2018.

وتبدأ تصفيات بطولة السلق للعامة يوم 20 فبراير، على أن تكون بطولة السلق الأولى يوم 25 فبراير، وذلك بمنطقة المرموم، وتدخل بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين للسكتون، والتي تقام سنوياً بمنطقة الروية بميدان شرطة دبي، خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس، وتقام في فئات الرجال والناشئين والسيدات وإسقاط الصحون، ثم البطولة الرئيسة، خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس، فيما تقام بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين للسكتون للمواطنين خلال الفترة 18 إلى 21 مارس.

وتأتي بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، والتي تقام بمجمع حمدان بن محمد الرياضي، لتكون ختام البطولات الرياضية التي ينظمها مركز حمدان بن محمد للتراث، على تقام على مرحلتين، البطولة الأولى، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس، والثانية تقام خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس 2018.