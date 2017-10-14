300 فارس يتنافسون على كأس منصور بن زايد للقدرة

عصام السيد (فونتين بلو)

ينطلق فجر اليوم سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة «السباق المفتوح»، لمسافة 120 كلم، الذي يقام ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان منصور بن زايد «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل ـ فونتين بلو» للتحدي للقدرة، إلى جانب 5 سباقات متنوعة للفرسان الناشئين والهواة CEI، تقام على مدار اليوم وغد، في غابات فونتين بلو في فرنسا، برعاية رئيسة من المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة في نسخته التاسعة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم»، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتأتي رعاية المهرجان لتلك البطولة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لتطوير سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي، وذلك بهدف الارتقاء بتلك الرياضة وتوسيع قاعدة سباقات القدرة في العالم.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكأس سمو «أم الإمارات» للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويعد مهرجان فونتين بلو، واحداً من أكبر فعاليات مهرجان «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل ـ فونتين بلو» لتحدي للقدرة، هذا العام، والذي يضم 9 سباقات متنوعة للفرسان الناشئين والهواة بمختلف المسافات، بدءاً من مسافة 80 كلم.