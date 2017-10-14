إيقاف خمسة لاعبين في الإكوادور

كيتو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإكوادوري إيقاف خمسة لاعبين عن المشاركة مع المنتخب الأول لأسباب انضباطية.

ولم يكشف الاتحاد أسماء اللاعبين الخمسة، لكنه أوضح أنهم تسللوا دون إذن إلى خارج فندق إقامة المنتخب قبل المباراة الحاسمة التي خسرها أمام ضيفه الأرجنتيني 1 / 3، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الإكوادوري قد فقد بالفعل فرصة التأهل للمونديال قبل الجولة الثامنة عشرة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية، لكن المباراة حسمت تأهل المنتخب الأرجنتيني، حيث صعد إلى المركز الثالث. وتلقى المنتخب الأرجنتيني صدمة في بداية المباراة، حيث سجل المنتخب الإكوادوري هدفاً مباغتاً في الدقيقة الأولى عن طريق روماريو إيبارا، قبل أن يلعب ليونيل ميسي دوره البطولي ويسجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها الأرجنتين لمونديال روسيا. وأنهى منتخب الإكوادور مشواره في التصفيات في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.