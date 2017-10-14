ماتا يرفض الصين ويتمسك بـ «الشياطين الحمر»!

القاهرة (الاتحاد)

رفض النجم الدولي الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي عرضاً مغرياً من أحد الأندية الصينية للعب له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير. حيث ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن أحد الأندية الصينية – لم يكشف عن اسمه - قدم عرضا كبيرا لخوان ماتا وأغراه براتب قدره 185 ألف يورو أسبوعياً ولكن اللاعب رفض العرض واختار البقاء مع «الشياطين الحمر» وعدم الانتقال الى أي مكان آخر نظراً لارتباطه الشديد بملعب «أولد ترافورد» معقل اليونايتد. جدير بالذكر أن عقد ماتا ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكنه يتضمن بندا يتيح للفريق الانجليزي تمديده لمدة سنة أخرى.

وكان ماتا البالغ من العمر 29 سنة (مواليد 28 أبريل 1988) بدأ مسيرته الكروية لمرحلة الشباب في نادي ريال أوفييدو الاسباني حتى 2003 وانتقل بعدها للعب في صفوف الفريق بريال مدريد والذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية والمعروف باسم «لاكاستيا» والذي سبق للنجم الفرنسي الكبير زين الدين زيدان تدريبه قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول للنادي الملكي. وواصل «ماتا» مغامرته الأوروبية بعد ذلك في انجلترا حيث لعب لنادي تشيلسي اعتبارا من أغسطس 2011 بموجب عقد مدته خمس سنوات بمبلغ 23 مليون يورو. وفاز مع البلوز بثلاث بطولات هي كأس انجلترا والشامبيونزليج ويوروبا ليج. وفي الرابع والعشرين من يناير 2014 انتقل للعب في صفوف مانشستر يونايتد في صفقة قيمتها 37 مليون جنيه استرليني. ولعب ماتا لمنتخب إسبانيا منذ عام 2009 وشارك في فوز المنتخب الاسباني ببطولة كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010 وبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2012.