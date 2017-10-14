هاينكس متفائل قبل ولايته الجديدة مع بايرن

ميونخ (وكالات)

كشف المدرب الكبير يوب هاينكس (72 عاماً) عن تفاؤله في بداية رحلة عمله الجديدة مع فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث يستهل ولايته الجديدة مع الفريق بمواجهة فرايبورج اليوم في الدوري الألماني (بوندسليجا). وقال هاينكس العائد لتدريب الفريق خلفاً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي: «أعلم أن النجاح سيأتي».

ولجأ النادي البافاري إلى تعيين هاينكس مديراً فنياً للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق في بداية هذا الموسم تحت قيادة أنشيلوتي.

ويحتل بايرن الآن المركز الثاني في جدول البوندسليجا بفارق خمس نقاط خلف منافسه العنيد بوروسيا دورتموند.

وقال هاينكس، في مؤتمر صحفي لفريقه أمس قبل مباراة اليوم: «بالنسبة لي، أهم شيء على الإطلاق هو أن نتحلى بالثبات في الدفاع، وأن ينسجم كل لاعب مع زملائه».

وعاد هاينكس إلى التدريب بعدما غاب عن الملاعب منذ 2013 بعد قيادته بايرن للثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2012 / 2013. ويفتقد هاينكس في مباراة اليوم جهود لاعبه التشيلي الدولي لمعاناته من إصابة عضلية.

وقال توماس مولر مهاجم الفريق، «تغيير المدرب يحرر دائماً طاقة جديدة، وأعتقد بأننا كلاعبين، يجب أن نعطي الآن الكثير من طاقاتنا. لم يعد هناك أي أعذار». وأضاف مولر خلال تقديم سيارات للاعبين في اينجولشتات مقر شركة اودي، أحد رعاة النادي الرئيسيين: «يوب هاينكس لا يزال لديه الكثير من الطاقة. أطلق الكثير منها منذ الاثنين مع جهازه الفني من المدربين».