«البارسا» يعود لـ «الليجا» وسط الاضطرابات السياسية

دبي (الاتحاد)

يعود برشلونة متصدر الترتيب مرة أخرى إلى منافسات دوري الإسباني، حينما يلتقي أتلتيكو مدريد مساء اليوم في مباراة صعبة أمام منافس صلب، وعلى الصعيد السياسي بوصفها أول مباراة للبرسا في العاصمة مدريد وسط عاصفة مطالبات إقليم كاتالونيا بالاستقلال، وهو ما أدى لخوض الفريق مباراته الماضية دون جمهور في الكامب نو.

ويتوقع أن تشهد المباراة تحضيرات أمنية مكثفة، تحسباً لأي محاولات، سواء من جماهير برشلونة، أو من جماهير أتلتيكو لإبراز جوانب سياسية، وذلك في وقت يسعى فيه برشلونة لمواصلة الابتعاد في صدارة ترتيب «الليجا» حيث يتقدم بفارق مريح عن غريمه وحامل اللقب ريال مدريد، وصل إلى سبع نقاط بعد سبع مباريات.

وسيدفع برشلونة ثمن المباريات الدولية التي أقيمت على مدار الأسبوع الماضي، وتحديدا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراتين قويتين، آخرهما أمام الإكوادور على ارتفاع كبير عن مستوى سطح البحر، وسط أعصاب مشدودة بعدما اقتربت الأرجنتين من عدم التأهل للمونديال، وتواجد معه رفيقه خافيير ماسكيرانو، كما لعب الكرواتي راكيتيتش مباراة مصيرية مع منتخب بلاده أمام أوكرانيا، والفرنسي أوتاميندي أمام بيلاروسيا، في وقت خاض فيه أغلب بقية المجموعة مباريات أشبه بالنزهة، خصوصا لاعبي المنتخب الإسباني بعد ضمان التأهل.

ويمر برشلونة حاليا بفترتين متناقضتين ما بين الأحداث السياسية والكلام حول رحيل الفريق عن مسابقة الدوري الإسباني، وحالة جمع الأموال التي يقوم بها النادي حاليا، حيث كشفت تقارير متخصصة أن برشلونة يستعد ليصبح أكثر نادٍ تحقيقا لعائدات العام الحالي برقم يصل إلى 897 مليون يورو، ليتجاوز حاجز عائدات 700 مليون يورو لأول مرة في تاريخه، مستفيدا من العوائد الكبيرة التي يحصل عليها ومما دعمه بيع البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان بمبلغ وصل إلى 220 مليون يورو.