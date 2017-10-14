مراد المصري (دبي)

يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد اليوم على ملعب أنفيلد، في أبرز مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة القمة التي تجمعهما بعنوان «الكبرياء» حيث يسعى «الريدز» لتعويض إخفاقات إهدار النقاط هذا الموسم، فيما يتطلع «الشياطين الحمر» لتأكيد سيرهم على الطريق الصحيح والتمسك بصدارة الترتيب.

وستكون الإصابات الهاجس الذي يسبب القلق للألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول والبرتغالي جوزيه مورينيو، حيث تلقى «الريدز» أنباء سيئة بتعرض المالي سادو ماني إلى إصابة تبعده 6 أسابيع على الأقل، فيما أصيب البلجيكي مروان فيلايني مع منتخب بلاده مما يجعله خارج حسابات اليونايتد، إلى جانب الفرنسي بول بوجبا الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابته.

وستكون الأضواء مركزة على مواجهة خاصة تجمع المصري محمد صلاح العائد بمعنويات قوية بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، حيث يواجه «السبيشل وان» المدرب الذي لم يصبر عليه كثيرا حينما انضم إلى تشيلسي الإنجليزي، لكن «الفرعون الصغير» عاد من البوابة الكبيرة إلى إنجلترا بعد التألق مع فيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وحاليا يعتبر اللاعب الأبرز في صفوف «الريدز» هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، ستكون هناك مواجهة بين كلوب مع الأرميني مختاريان، اللاعب الذي تألق وبرز تحت قيادة الألماني بالذات في صفوف دورتموند، لكنه رحل لاحقا حينما ترك كلوب الفريق، لتكون هذه المرة مواجهة بينهما.