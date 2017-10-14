الأندلسي: لم يفاتحني أحد لتجديد عقدي

أمين الدوبلي (الاتحاد)

أكد التونسي سمير الأندلسي، مدرب منتخب السيدات، أنه يشعر بالرضا للدور الذي قام به في وضع الأساس للمنتخبات الوطنية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن عقده انتهى مع المنتخب، وأن أحداً لم يفاتحه في التجديد، ومن المرجح أن يعود إلى تونس التي يملك خبرة طويلة فيها مع المنتخبات والأندية على مدار 25 عاماً، خصوصاً أنه تلقى عدداً من العروض بحسب تصريحاته.

وعن الإيجابيات التي تحققت في عهده مع منتخب السيدات، قال الأندلسي: قمنا بتكوين منتخبات المراحل السنية، وتطوير مستوياتهم في 14 و16 و18 عاماً، فضلاً عن المنتخب الأول، مع العلم بأن بداية كل شيء صعبة، ووضعنا حجر الأساس لكرة القدم للسيدات، ومن يأتي بعدنا لن يجد صعوبة في استكمال المسيرة، حيث إن القاعدة الموجودة حالياً يمكن البناء عليها.

وأضاف: تكمن السلبيات في الانقطاع الطويل في المسابقات المحلية، حيث إن البطولات تستغرق 5 أشهر فقط، وبقية الموسم يعتبر توقفاً، وهذا لا يساعد على صقل المواهب.