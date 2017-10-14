عمر الخديم: لن أستعجل العودة إلى الملاعب

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

شدد عمر الخديم لاعب فريق الإمارات، على أهمية عدم استعجال العودة إلى الملاعب، قبل الشفاء من الإصابة التي تعرض لها، في التدريب قبل الأخير، قبل لقاء الشارقة، بالجولة الأولى لكأس الخليج العربي.

وقال: في بعض الأحيان تبدو تطلعات أي لاعب، لتعويض غيابه عن فريقه بداعي الإصابة، من أهم الأسباب التي تؤخر هذه الرغبة لبعض الوقت، وأشكر إلى النادي بسبب الاحترام والاهتمام الذي حصلت عليه خلال الفترة الماضية، وحاولت وضع نهاية لعدم المشاركة في المباريات، إلا أن الأمور لم تمض وفق التوقعات.

وجدد الخديم ثقته في لاعبي «الصقور» للمنافسة على أفضل النتائج في الجولات المقبلة، لأن حصد 4 نقاط من 3 مباريات، يتطلب مضاعفة الجهود، حتي يحتل الفريق المركز الذي يتناسب مع قدراته ومكانته.

وامتدح عمر الخديم جهود الجهازين الفني والإداري، في دعم معنويات اللاعبين، وتوفير الأجواء الإيجابية التي تمهد الطريق للنتائج الجيدة.