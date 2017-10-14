العين يحتفي بـ «يوم المعلم»

العين (الاتحاد)

احتفل لاعبو العين بيوم المعلم مساء أمس قبل الحصة التدريبية، باستاد خليفة بن زايد، وفاءً لدورهم التربوي في تنشئة الأجيال، وتقديم التضحيات الكبيرة، من أجل المساهمة في نشر العلم ودعم تطور الأجيال، وذلك بحضور الجهازين الفني والإداري.

وحضر الاحتفال أيضاً، سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي بالإنابة، وحرص على تقديم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير للمعلمين المكرمين، وهم محمد حسن سالم الوحداني، راشد محمد حميد الغيثي، علي سالم علي الناصر، يوسف حمدان سعيد العامري ومصطفى القاضي، بحضور مطر الصهباني، مدير الفريق الأول وعصام عبدالله، إداري الفريق.