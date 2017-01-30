«الشارقة للتراث» يشارك في النسخة الـ48 من «القاهرة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض القاهرة الدولي للكتاب‏‭ ‬في ‬نسخته ‬الـ48، ‬من ‬خلال ‬عرض ‬مجموعة ‬من ‬إصداراته ‬في ‬المعرض، ‬الذي ‬انطلق ‬في ‬26 ‬يناير ‬الجاري، ‬ويستمر ‬حتى ‬10 ‬فبراير ‬المقبل. ‬وتتنوع ‬مشاركة ‬المعهد ‬لتضم ‬تشكيلة ‬مميزة ‬من ‬الأنشطة ‬والبرامج ‬والفعاليات ‬والإصدارات ‬والمطبوعات ‬والكتب، ‬بالإضافة ‬إلى ‬الورش ‬للتعريف ‬بالمعهد ‬ودوره ‬ومكانته، ‬وجهوده ‬العلمية ‬والأكاديمية ‬والعملية ‬والميدانية، ‬من ‬أجل ‬صون ‬التراث ‬وحفظه ‬ونقله ‬للأجيال، ‬ولقاءات ‬مع ‬بعض ‬المؤسسات ‬والهيئات ‬المصرية ‬والعربية ‬المشاركة ‬في ‬المعرض، ‬وحضور ‬ندوات ‬ثقافية ‬وفكرية، ‬تركز ‬على ‬التراث ‬ومكانته ‬وميزاته ‬الأساسية ‬التي ‬تجعل ‬منه ‬مكوناً ‬رئيسياً ‬من ‬مكونات ‬الهوية ‬الوطنية ‬والخصوصية، ‬التي ‬تتميز ‬بها ‬كل ‬حضارة ‬وكل ‬أمة ‬وكل ‬جماعة ‬اجتماعية، ‬بالإضافة ‬إلى ‬لقاءات ‬صحافية ‬وإعلامية ‬مع ‬عدد ‬من ‬وسائل ‬الإعلام ‬المصرية ‬والعربية.

وتشارك دولة الإمارات برواقين مهمين في الجناح المخصص للمشاركات الدولية، أحدهما لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والثاني لهيئة الشارقة للكتاب. ويعرض معهد الشارقة للتراث نماذج من إصداراته ومجلته «الموروث»، ضمن معروضات هيئة الشارقة للكتاب، ويشارك بمختلف فعاليات المعرض الثقافية ببعثة تتكون من شيخة المهيري، نائبة مسؤول قسم النشر، والمسؤول عن التعاون الدولي بالمعهد.

وقد حضرت بعثة المعهد حفل الافتتاح، ورافقت الوفد الرسمي للافتتاح في جولته على مختلف أروقة الدول المشاركة، التي يضمها الجناح الدولي، حيث كان حفل الافتتاح فرصة للقاء العديد من مسؤولي الهيئات التي تتعاون مع المعهد عبر الفعاليات التي يقيمها طيلة السنة. وقال عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: نحن معنيون بالمشاركة في مثل هذه التظاهرات الثقافية والمعرفية والفكرية، ومن بينها هذه المشاركة المميزة والمنوعة للمعهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تشكل محطة وفرصة مناسبة للقاء المسؤولين والمعنيين والمشتغلين في التراث، والاطلاع على أحدث الإصدارات في عالم التراث، بالإضافة إلى تعريف المشتغلين في التراث والباحثين والمختصين، على أحدث إصدارات المعهد، ودوره وجهوده في صيانة وحفظ التراث، في ظل المتابعة الدقيقة والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهاته الهادفة إلى تحقيق المزيد من النجاح والتميز.