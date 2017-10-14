شباب الأهلي-دبي والإمارات تهديد «الصقور» بـ «الطلقات الجديدة»!

منير رحومة (دبي)

تشهد مباراة شباب الأهلي دبي والإمارات، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، الظهور الأول للسنغالي موسى سو، والكروي الجنوبي تشانج جين موون، اللذين تعاقد معهما «الفرسان الثلاثة»، من أجل دعم الصفوف، وتصحيح المسار، والعودة إلى النتائج الإيجابية، بعد الخسارة أمام العين في الجولة الماضية، والتعادل إمام الشارقة في كأس الخليج العربي.

ويسعى أصحاب الأرض للاستفادة من اكتمال صفوف الأجانب، لتحقيق الانتصار، وإضافة ثلاث نقاط مهمة إلى رصيدهم، للحفاظ على وجودهم ضمن دائرة المنافسين على اللقب، خاصة مع تدعيم الهجوم بموسى سوى العائد من الدوري التركي، بعد فترة إعارة إلى فنربخشه، ليشكل مثلثاً خطيراً في الخط الأمامي مع ديوب ولوفانور، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الكوري موون في وسط الفريق، بعد أن عانى شباب الأهلي دبي، من غياب صانع الألعاب في المباريات الماضية.

أما الإمارات الذي يعاني من إصابة عدد من نجومه، وفي مقدمتهم الهداف الخطير ساشا، فيسعى لاستثمار الفوز الكبير على حتا برباعية في الجولة الماضية، وارتفاع معنويات اللاعبين واستعادتهم الثقة في النفس، للعودة بنتيجة إيجابية من دبي، تعزز من وجوده في وسط الترتيب، والابتعاد عن المراكز الخطرة، ويملك هاشيك مدرب «الصقور» فكرة كبيرة عن أغلب لاعبي شباب الأهلي دبي، بعد أن سبق له تدريب الأهلي.

سعيد أحمد: لست راضياً عن نفسي!

اعترف سعيد أحمد، لاعب شباب الأهلي دبي، بأن فريقه استوعب درس المباراة الماضية في كأس الخليج العربي أمام الشارقة، عندما أضاع فوزاً سهلاً، وخرج بنقطة واحدة، بعد أن كان متقدماً بهدفين نظيفين.

وأوضح أنه غير راضٍ حتى الآن عما يقدمه، مؤكداً أنه يحاول الظهور بصورة أفضل، موجهاً الشكر لكوزمين على الفرصة التي منحها له للعب وإظهار حقيقة إمكاناته.

أحمد مال الله: لسنا خائفين من صاحب الأرض

تمنى أحمد مال الله، مهاجم فريق الإمارات، هز شباك شباب الأهلي دبي، والعودة إلى رأس الخيمة بأفضل نتيجة.وأشار مال الله إلى أن المرحلة الماضية شهدت رفع مستوى التحضير للقاء اليوم، بطموح الوصول إلى الهدف المنشود، وقال في الوقت نفسه: «إنهم لا يخشون المواجهة، ويتطلعون إلى مقارعة «أصحاب الأرض» بكل ما يملكون من قدرات، مع أهمية التركيز العالي».