«فيرجن» تستثمر في نقل البشر عبر أنابيب أرضية

لوس أنجلوس (وكالات)

أعلنت شركة «فيرجن جروب» المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، أنها استثمرت في شركة «هايبرلوب وان» الأميركية الجديدة، التي تعتزم نقل الأشخاص والبضائع عبر أنابيب بسرعة فائقة للغاية.

وذكرت الشركة أنها ستغير اسمها إلى «فيرجن هايبرلوب وان» على خلفية ذلك الاستثمار، الذي لم يتم الكشف عن قيمته المادية. وتعتمد فكرة هايبرلوب على توفير نظام نقل فائق السرعة عبر كبائن مدفوعة بقوة مغناطيسية. ويتم نقل الأشخاص عبر كبائن تطفو على سطح الأرض على وسائد هوائية من خلال أنبوب منخفض الضغط.

وتشير التقديرات إلى أن سرعة تلك الكبائن قد تصل إلى 1080 كيلومترا في الساعة الواحدة، وستمر عبر أنابيب تبنى فوق سطح الأرض تدعمها أعمدة أو في أنفاق تحت سطح الأرض.