الإمارات تشارك في اجتماعات «النقد الدولي» بواشنطن

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي والمزمع عقدها خلال الفترة من 12 ولغاية 15 أكتوبر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويضم وفد الدولة، معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من المتخصصين بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وسيشارك وفد الدولة في اجتماعات المجموعة العربية، كما سيعقد جملة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماعات السنوية، بهدف تعزيز علاقات الدولة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أهمية هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام للمنطقة العربية، والتوجهات الحالية للاقتصاد الكلي، ومناقشة اتجاهات النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز أطر العمل والتنسيق المشترك بين وزارة المالية والمؤسسات الدولية.

وقال معاليه: «تسعى وزارة المالية من خلال هذه الاجتماعات إلى خدمة مصالح الدولة وتعزيز حضورها ومشاركتها في المحافل الدولية، كما ستنظم الوزارة أيضاً «حفل استقبال البنوك الإماراتية» للتعريف بإمكانيات القطاع المصرفي في الدولة والنجاحات التي أحرزها والترويج له على الصعيد العالمي».

ومن المقرر أن يعقد معاليه والوفد المرافق له مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين والمتخصصين الدوليين، وفي مقدمتهم كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، والدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية، والدكتورة نتاليا رئيسة بعثة مشاورات المادة الرابعة لدولة الإمارات، إلى جانب مشاركة الوفد في الاجتماعات والندوات والجلسات التي تستضيفها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.