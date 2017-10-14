«المالية»: استكمال تسجيل شركات سلع الضريبة الانتقائية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية، استكمال تسجيل معظم الشركات الملزمة بالتسجيل للضريبة الانتقائية التي بدأت مطلع شهر أكتوبر الحالي، وشملت منتجات التبغ، والمشروبات الغازية المنكهة، ومشروبات الطاقة، مؤكداً أن العمل في تطبيق النظم الضريبية بالدولة بشكل عام، يسير وفقا للبرنامج المقرر دون عقبات.

وأوضح الخوري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الفريق التقني المعني بالضريبة، يتابع عن كثب كافة المسائل المتصلة بالنظام الإلكتروني المعتمد لعملية تسجيل الشركات، مشيراً إلى أن جميع الأمور المتصلة بذلك تسير على أكمل وجه.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من عمليات تسجيل الشركات في النظام الضريبي بالدولة، وهي المرحلة الممتدة من 15 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر والخاصة بعملية تسجيل الشركات للضريبة الانتقائية، قد استكملت بنجاح، وأن بعض الإرباك الذي شهدته تلك المرحلة نتج عن تقدم العديد من الشركات غير الملزمة بالتسجيل عامة أو غير الملزمة بالتسجيل للضريبة الانتقائية بطلبات التسجيل في الوقت الذي كانت المرحلة مخصصة فقط لتسجيل الشركات العاملة في قطاع السلع الانتقائية فقط. وقال، «تم تجاوز ذلك واستكملت تقريباً عمليات التسجيل للضريبة الانتقائية، في وقت قياسي».

وبشأن ضريبة القيمة المضافة المقرر أن تبدأ مطلع العام المقبل 2018 قال الخوري: «نتوقع أن تستكمل بحلول الأول من يناير 2018 عمليات تسجيل جميع الشركات الملزمة بالتسجيل والحصول على الرقم الضريبي لنظام ضريبة القيمة المضافة، دون عقبات».

ويأتي ذلك فيما شهدت الأسابيع الأخيرة، نوعاً من الارتباك في الأسواق بعد اختفاء بعض السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية ونقص كمياتها، فيما أكدت الجهات الرقابية تشددها في مراقبة الأسواق وضبط عملية تطبيق الضريبة بصورة سليمة، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية بالأسواق.

وتبلغ نسب الضريبة الانتقائية بالدولة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية عديمة النكهة، فيما ينتظر أن تطبق ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل بنسبة 5%، وهي ضريبة على الاستهلاك أو استخدام السلع والخدمات وستفرض على نقاط البيع.