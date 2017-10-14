الاتحاد الأوروبي يبدأ تحضيرات داخلية حول «بريكست»

بروكسل (أ ف ب)

يعتزم قادة الدول الأوروبية خلال قمتهم التي ستعقد الاسبوع المقبل طلب البدء بالقيام باستعدادات داخلية متعلقة بمفاوضات بريكست التجارية.

وبحسب مسودة بيان حصلت عليها وكالة فرانس برس سيعلن القادة الـ27 بدون بريطانيا عدم حصول «تقدم كاف» حول قضايا بريكست من اجل الانتقال بشكل رسمي نحو المرحلة التالية، بما في ذلك مناقشة اتفاق تجاري يعقب خروج بريطانيا.

وتورد المسودة بأن القادة الأوروبيين سوف «يعيدون تقييم حالة التقدم المحرز» في قمتهم التي ستعقد في ديسمبر، وفي حال كان الحكم ايجابيا سيقومون بإصدار توجيهاتهم حول المفاوضات التجارية وايضا الفترة الانتقالية التي اقترحتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وفي ما يُعتبر بادرة ايجابية تجاه بريطانيا التي تريد ان تبدأ المناقشات التجارية بشكل فوري، يضيف القادة الأوروبيون انه «من أجل ان نكون مستعدين بالكامل لهذا السيناريو، فان المجلس الأوروبي يدعو (الوزراء) جميعا مع المفاوض عن التكتل للبدء بمناقشات تحضيرية داخلية».

وأعلن كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه أمس الأول، أن المفاوضات حول بريكست تواجه «مأزقاً مثيراً للقلق» لكنه رأى أن تحقيق «تقدم حاسم» ممكن في الشهرين المقبلين.