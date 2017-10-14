«المدرسة الأسترالية» تفتح فرعاً في دبي

تم مؤخراً وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء فرع جديد للمدرسة الأسترالية الدولية (AIS)، خلال مراسم احتفالية رسمية في دبي، وستكون المدرسة هي الثانية في الإمارات بعد افتتاح المدرسة الأسترالية الدولية الأولى في الشارقة عام 2005 بالشراكة بين مجموعة الشريف القابضة وحكومة كوينزلاند الأسترالية.

ومن المقرر افتتاح الفرع الجديد للمدرسة، المصمم وفق أرقى الطرازات المعمارية الفنية، والذي سيتم بناؤه بتكلفة تزيد على 150 مليون درهم، في أغسطس 2019، ليواكب العام الدراسي 2019-2020، مما يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع التعليم، وامتلاكها أكبر عدد من المدارس الدولية في العالم.

قال الدكتور عمر جعفر، ممثل المدرسة الأسترالية الدولية: «فخورون جداً بهذا الحدث، ويعد فرع المدرسة المرتقب افتتاحه في دبي شهادة على حرصنا الدائم والمستمر على التطور والتوسع من أجل استيعاب المزيد من طلاب المستقبل، وتزويدهم بأحدث المناهج التعليمية المبتكرة التي تواكب متطلبات العصر».

سيتم إنشاء فرع المدرسة الأسترالية الدولية الجديد في دبي على قطعة أرض مساحتها 350 ألف قدم مربعة. وستضم المدرسة 85 فصلاً دراسياً متكاملاً، وقاعة محاضرات بسعة 600 مقعد، وقاعة متعددة الأغراض، وملعباً متعدد الاستعمالات، وملعباً لكرة القدم.