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«ZAKK» تطلق سماعة بلوتوث جديدة
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تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017

أعلنت ZAKK، العلامة التجارية العالمية التابعة لمجموعة «كامون انترناشيونال» Kamon International، عن طرح Firefly، سماعة البلوتوث المزودة بشريط إضاءة إل إي دي، في أسواق دولة الإمارات.

وتوفر سماعة firefly مزايا سلامة مثالية لعشاق الرياضة الذين يميلون لممارسة رياضة الجري ليل، وتوفر إضاءة إل إي دي القابلة لإعادة الشحن في السماعة مستويات إضافية من الحماية من المركبات والأشياء الأخرى بفضل إمكانية رؤيتها المعززة أثناء الليل. وتتمتع السماعة بطبقة مضادة للتعرّق ويمكن توصيلها بهاتفين محمولين في نفس الوقت. في حين يتيح الميكرفون المدمج في السماعة أيضاً إمكانية التحدّث دون لمس الهاتف لمدة سبع ساعات.

     
 

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