«المول - المركز التجاري العالمي» ينظم احتفالية

دعا المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي جميع المقيمين للاحتفال بمهرجان الأضواء (ديوالي) مع نجمة بوليوود «نيها بهاسين»، حيث يقدم المول للجميع احتفالاً باهراً مليء بالبهجة والألوان على الطراز الهندي الأصيل في قلب العاصمة، وخلال أجواء احتفالية وترفيهية رائعة، سيقوم المول يوم الجمعة المقبل بتقديم مجموعة من العروض واللوحات الاستعراضية المستوحاة من أفلام بوليوود المحببة لدى الجميع تتضمن الرقصات الهندية، كما أن عشاق مشاهير بوليوود على موعد مع مفاجأة، حيث ستغني النجمة المتألقة نيها بهاسين باقة من أشهر أغاني البوب التي تميزت بها مع لوحات راقصة في المول، كما ستقابل محبيها في أبوظبي وتحتفل معهم بمهرجان الأضواء (ديوالي).

وقال ياسر المرزوقي، المدير العام في المركز التجاري العالمي أبوظبي: «لدينا في المول بالمركز التجاري العالمي أبوظبي أجندة فعاليات متنوعة نخطط لها بحكمة لتلبية أذواق جميع زوارنا من جميع الجنسيات والأعمار، ما يسمح لنا بتقديم عروض فريدة من نوعها، بالإضافة إلى تجربة تسوق متميزة تمزج بين الريادة والترفيه لجميع الزوار على مدار العام.» وبالإضافة إلى عروض بوليوود، ويشارك زوار المول بورشات عمل فن الرانغولي على أنغام الأغاني الهندية على مدار اليوم في أجواء احتفاليه استثنائية.