«بي بي جي ماكسوس» الشريك الإعلامي للقرية العالمية

أعلنت «بي بي جي ماكسوس» العضو في مجموعة «بي بي جي» وشبكة WPP العالمية، عن تمديد القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عقد شراكتها مع الشركة للسنة الثالثة على التوالي، وعليه تتولى مهام التخطيط وشؤون الشراء الإعلامي الخاصة بالوجهة على مستوى المنطقة.

وقال ساتيش مايا، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي جي ماكسوس: «نحن سعداء للغاية بتمديد عقد شراكتنا مع القرية العالمية للسنة الثالثة على التوالي لنستمر في تقديم الاستراتيجيات الإعلامية المركزة، وتعد دبي من أبرز الوجهات الترفيهية في العالم ونحن متحمسون بأن نكون جزءاً من ذلك عبر شراكتنا مع القرية العالمية التي تعد من أبرز الوجهات السياحية على مستوى المنطقة».

وتمتد الشراكة الاستراتيجية بين «بي بي جي ماكسوس» والقرية العالمية لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد.

وقال بدر أنوحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية: «شهدت القرية العالمية نمواً كبيراً في حجمها وما تقدمه من فعاليات ترفيهية ضخمة بمستوى عالمي، حيث أصبحت اليوم من العلامات التجارية التي لها وزنها في قطاع الترفيه على مستوى المنطقة. لقد أصبح جودة المحتوى الإعلامي هو المعيار العالمي لتحقيق التميز، ولذا فإننا حريصون على اختيار أفضل الشركات العالمية في هذا المجال».