«كاي إنفست» تدير منتجع «جنة بلايس رأس الخيمة»

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة عن توقيع اتفاقية شركة «كاي إنفست» للاستثمار في رأس الخيمة لإدارة منتجع وفلل «جنة بلايس رأس الخيمة»، وقال نعمة عماد درويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة: يسرنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «كي إنفست» الاستثمارية التي تعرف بخبرتها الواسعة في مجال الاستثمار والتصميم والتشغيل والتكنولوجيا لإدارة منتجع وفلل «جنة بلايس رأس الخيمة».

وأضاف: نهدف من خلال هذه الشراكة إلى العمل على توسيع آفاق المجموعة في إمارة رأس الخيمة المليئة بالفرص الواعدة في قطاع السياحة والضيافة والخدمات والسعي لتعزيز شراكاتنا الحالية وتطوير علامتنا التجارية، من جانبه قال خالد عبد الله يوسف الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إنفست»: سعداء بالعمل مع مجموعة جنة التي تركز علامتها التجارية على التكنولوجيا والتصاميم المعاصرة الذكية وتحرص على تقديم أفضل الخدمات الفندقية لجميع الضيوف والنزلاء.