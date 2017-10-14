«الأهلي» يتعاون مع «مارفيل»

أعلنت الأهلي القابضة، إحدى المجموعات الاقتصادية الإماراتية متعددة النشاطات على المستويين المحلي والعالمي، عن مبادرة جديدة ضمن شراكتها مع ستوديوهات مارفيل وإصداراتها الفنية في الفترة بين 2016-2019.

وترتكز المبادرة الجديدة على إطلاق فيلم (ثور: راجناروك).

وفي هذا الإطار فإن كلاً من دبي أوتليت مول، وجولدز جيم، كومكيف، و117 لايف وهي شركات تابعة لمجموعة الأهلي القابضة اشتركت معاً لتقديم رحلة مدفوعة التكاليف شاملة تذاكر السفر، والاقامة لمشاهدة العرض الأول للفيلم والذي يقام في لوس أنجلوس، وذلك لبعض عملائها، ويقول محمد خمَّاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: «يعد العرض الأول لفيلم ثور: راجناروك فرصة حقيقية لعدد من عملائنا أصحاب الحظ السعيد ليكونوا أول من يشاهد هذا العمل الفني الرائع، وذلك بالتعاون مع ستوديوهات مارفيل العريقة».

ومن المقرر أن تقوم ستوديوهات كوميكيف ـ إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي ـ وهي شركة متخصصة في إنتاج، وتصميم، وتصنيع الألعاب التي تجسد الأبطال الخارقين، بالاشتراك مع ستوديوهات مارفيل، بعرض أحدث شخصيات الفيلم، وذلك على هامش العرض الأول.