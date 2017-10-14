الألعاب الذكية هي الخيار الأمثل للأطفال في عيد الميلاد

لندن (رويترز)

قالت هامليز، أقدم مجموعة متاجر تجزئة لبيع الألعاب في العالم، إن تايلر ذا بلايفول تايجر أو تايلر النمر اللعوب الذي يزأر ويخرخر ويتحرك أثناء اللعب هو ضمن مجموعة دمى متحركة يتوقع أن تكون الأكثر مبيعاً بمناسبة عيد الميلاد.

وتتوقع مجموعة هامليز، التي اشترت الملكة اليزابيث لعباً لأطفالها من أحد متاجرها في يوم من الأيام، أن يحقق قطاع «توي-تيليجنس» أو الألعاب الذكية نجاحا هائلا في 2017.

وقالت فكتوريا كاي رئيسة وكلاء مشتريات هامليز لرويترز أمس الأول، «يوجد بالتأكيد تأثير (تكنولوجي) مهيمن على الألعاب... أصبحت الألعاب معقدة جدا». ووصلت دمية لوفابيلا التي تتعلم جملاً، وتستجيب ضاحكة إذا دغدغت قدمها إلى قائمة أكثر عشرة ألعاب مبيعاً أيضاً، إلى جانب مجسم كروي يقول حقائق وإحصاءات عن دول مختلفة عند الطرق عليه بقلم خاص.

وقبل 74 يوما فقط على عيد الميلاد انشغل أطفال كثيرون يوم الخميس بتجربة الألعاب الذكية في المركز التجاري الضخم لهامليز في لندن المقام منذ 136 عاما قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة رغباتهم لألعاب العيد من سانتا كلوز.

وقالت ليلي هالكيز-دادمان ذات الستة أعوام، وهي تمسك لعبة تايلر ذا بلايفول تايجر «(أفضل لعبة) تجيب عن كلامي».