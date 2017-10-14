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بريطانيا: خطة الإدراجات السيادية تتماشى مع سياسة الحكومة
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تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017

لندن (رويترز)

قالت هيئة السلوك المالي البريطانية، إن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الخاضعة لسيطرة دول، مثل أرامكو السعودية تتماشى مع هدف بريطانيا أن تظل لندن مركزاً مالياً رائداً.

وكانت الهيئة اقترحت في يوليو تموز استحداث فئة إدراج جديدة في خطوة تهدف إلى مساعدة لندن على جذب الطرح العام الأولي لأرامكو الذي من المتوقع أن يكون الأضخم على الإطلاق.

وتدرس شركة النفط الوطنية العملاقة مركز نيويورك المالي المنافس.

ولم تصدر الهيئة أي قواعد نهائية بعد، لكن مشرعين ومجموعة الضغط الأبرز الممثلة لقطاع الاستثمار البريطاني يبدون بواعث قلق من أن التغييرات المقترحة لا تعطي المستثمرين حماية كافية.

وقال أندرو بيلي، رئيس هيئة السلوك المالي في خطاب إلى لجنة الخزانة بالبرلمان إن المقترحات تنسجم مع التوصيات المقدمة للهيئة من وزارة المالية في مارس. ... المزيد
     
 

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