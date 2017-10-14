مؤشرات الأسواق تختبر مستويات مقاومة رئيسة

أبوظبي (الاتحاد)

تختبر مؤشرات الأسواق المالية المحلية مستويات مقاومة رئيسية بعدما نجحت في تحسين مستويات وأحجام التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، وسط توقعات بانتعاشه تداولية خلال تداولات الربع الحالي مع استهداف مستويات المقاومة القريبة على سبيل الاختبار.

وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا «لا يوجد خطر جسيم في التوقيت الحالي من عقد صفقات مضاربية محسوبة المخاطر، مؤكداً أن مؤشر دبي يستهدف مستوى المقاومة الاول موضوع الصعود عند 3780 رغم استمراره في تداوله عرضيا في المناطق الحالية منذ عدة اشهر.

وقال إن إغلاق المؤشر عند مستوى 3660 في نهاية تداولات الاسبوع الماضي يعتبر اغلاقا جيدا واستمراراً لتداول المؤشر في مناطق معتدلة المخاطر، ناصحاً بالاستمرار في التعامل مع السوق بشكل مضاربي في بعض الصفقات محسوبة المخاطر فضلاً عن عدم الاستمرار في الاحتفاظ ما لم يفلح المؤشر في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي موضوع الصعود عند 3780.

وبالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي، الذي نجح في الارتداد صعودا ليتداول من جديد فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 4500 مما يسهل عليه استئناف موجات الصعود خلال تداولات الربع الحالي استهدافا لمستويات مقاومة جديدة بدءا من مستوى المقاومة الاول عند 3587 وامتدادا لمستوى المقاومة الرئيسي 4757 رغم استمرار التدني في احجام وقيم تداول السوق خلال تداولات الاسبوع الاخير مع الاشارة بان المؤشر يبقى عرضة للتراجع من جديد على المدى المنظور مالم يفلح في تجاوز مستوى المقاومة الاول عند 4587.

وبالنسبة لمؤشر السوق السعودية الذي تراجع بشدة خلال تداولات الاسبوع القديم ليغلق دون حاجز الدعم النفسي عند 7000 في نهاية تداولات الاسبوع وقرب مستوى الدعم الرئيسى عند 6728 مع الاشارة بأن تجاوز المؤشر السعودي لهذا المستوى الهام من الدعم قد يدفعه للتداول في مناطق متدنية عالية المخاطر مع الإشارة بان ارتداده صعودا من المناطق الحالية ليس صعبا مالم ينجح في تجاوز مستوى الدعم المذكور، ورغم تراجع المؤشر لا يوجد خطر جسيم من اغتنام صفقات شراء انتقائية في المستويات الحالية مع الاحتفاظ لبعض الوقت أو صفقات مضاربيه محسوبة المخاطر من دون احتفاظ.

وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر الذي سجل سعر أدنى جديد لهذا العام في نهاية تداولات الاسبوع الماضي عند 8033 ليصبح سعره الأدنى في 6 سنوات، وكان من الطبيعي ارتداد المؤشر صعودا الى مستوى 8344 على سبيل التصحيح ليغلق عندها في نهاية تداولات الاسبوع، وقد تتواصل موجات التصحيح صعودا صوب مستويات مقاومة جديدة على المدى المنظور غير أن المؤشر سوف يظل مهددا بالمزيد من مستنزفات الهبوط على المدى المتوسط استهدافا لمستويات الدعم دون حاجز الدعم النفسي عند 8000 وسوف يتأكد ذلك بتجاوز ناجح لمستوى الدعم الاول الجديد عند 8151 في محاولة جديدة للهبوط خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة.

وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي نجح في تسجيل سعر أعلى تاريخي جديد فوق حاجز الـ 14000 خلال تداولات الشهر الحالي، ومن المرجح ان يستأنف المؤشر موجات الصعود من جديد على المدى المتوسط استهدافا لمستويات مقاومة جديدة أول مداها مستوى المقاومة الاول الجديد عند 14281 وامتداداً لمستويات مقاومة جديدة قد يصل مداها مستويات المقاومة حول منطقة المقاومة الشرعية عند 14500 فى تداول يعتبر عالي المخاطر فى المرحلة الحالية.