توقعات إيجابية لنتائج الشركات تدعم أداء الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

دعمت عمليات شراء مؤسساتية طالت مختلف قطاعات الأسهم المحلية، مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسات الأسبوع الماضي، لتواصل الأسهم أداءها الإيجابي بدعم من زخم السيولة، فيما سادت حالة من التفاؤل بتوجه الأسواق نحو الأداء الإيجابي خلال الجلسات المقبلة، مدعومة بتوقعات إيجابية لنتائج الشركات المدرجة، خصوصاً تلك الشركات التي لها وزن نسبي بالمؤشرات العامة، ومنها شركات «إعمار» و«دبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، و«اتصالات» و«أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال خبراء ووسطاء ماليون لـ«الاتحاد»، إن التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات المساهمة في الربع الثالث ستكون كلمة السر في عودة النشاط لقاعات التداول خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية العام الجاري، في محاولة لتقليص خسائر الأسهم التي سجلتها خلال الشهور الستة الماضية نتيجة تراجع أحجام وقيم التداول إلى مستويات قياسية، مؤكدين أن تعاملات الأسبوع تركزت أغلبها في عمليات الشراء على الأسهم العقارية، فضلاً عن عمليات دخول مضاربية على عدد من الأسهم الصغيرة مع بدء تحرك أسهم في نطاقات سعرية واسعة.

وأضاف هؤلاء أن الأسواق المالية شهدت زخماً في التعاملات من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات وسط حالة من التفاؤل بعودة النشاط إلى قاعات التداول خلال الجلسات المقبلة، منوهين بأن عمليات تبديل المراكز التي طالت الأسهم الصغيرة كانت المسيطرة على تعاملات المستثمرين، خصوصاً تلك الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية لتتركز عليها التعاملات وتكون جاذبة للسيولة المتدفقة.

وأشار الخبراء إلى أن نجاح خطط إعادة هيكلة بعض الشركات، ساهم بشكل كبير في تركز السيولة على عدد من الأسهم، حيث تمت إزالة جانب من الخسائر في ميزانياتها، إضافة إلى إعادة هيكلة الإدارات ومجالس الإدارات والتفاوض مع البنوك لإعادة جدولة المستحقات وغيرها، وهي أمور إيجابية لهذه الشركات التي ستكون أقدر خلال الفترة المقبلة على العودة إلى تحقيق الأرباح».