«دبي للصادرات» تعزز وجود الشركات المحلية في السوق الروسية

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عبر مجموعة من الشركات المحلية المتخصصة، في معرض موسكو للأغذية 2017. وتعد هذه المشاركة الخامسة على التوالي للمؤسسة في هذا المعرض الذي يضم مشاركة مصنعي المواد الغذائية والموزعين والموردين في جميع أنحاء العالم، بحسب بيان أمس.

وتؤكد مشاركة 15 من المصنعين والمصدرين المحليين، سعي المؤسسة للبحث عن الفرصة الاستراتيجية والتسويقية لعرض المنتجات الإماراتية في السوق الروسي الذي يزيد عدد سكانه عن 140 مليون نسمة، فضلاً عن نمو الطلب على المنتجات المتميزة، مما يشكل فرصاً ممتازة للمنتج الإماراتي للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

وشاركت المؤسسات المحلية عبر تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات، والتي تشمل كلا من: الفواكه المجففة، والمكسرات، والأرز، والخضراوات المعلبة، والمشروبات الغازية، والزيوت، والحلويات. وكجزء من خدمات الدعم التي تقدمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، تم إطلاع الأعضاء في ورشة عمل حول حجم وديناميكية السوق الروسية، بما في ذلك التعريفات والضرائب.

وشهد جناح المؤسسة في معرض موسكو للأغذية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي نظمها المكتب الخارجي للمؤسسة في روسيا، حيث حرص الأخير على عقد مجموعة من اللقاءات بين عدد من الشركات المحلية وتجار الجملة في قطاع الأغذية والموزعين.

وقال أحمد العمري، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تعد روسيا من الأسواق الواعدة والمتنامية في قطاع الأغذية. وفي الواقع تمثل الأغذية والمشروبات حصة كبيرة من الجهود التي تواصل دولة الإمارات بذلها من حيث التصنيع والصادرات في تجارتنا مع روسيا».

وأضاف العمري: «بلغت التجارة في عام 2016 بين دبي وروسيا، 5.5 مليار درهم، فيما بلغت حصة الصادرات وإعادة التصدير منها 35%. ويبدو أن هذا النمط يتطور، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير نحو 1.5 مليار درهم إماراتي بين دبي وروسيا، وتشمل الشاي والقهوة بقيمة 19 مليون درهم من الشاي والقهوة وما يقارب من 12 مليون درهم لمنتجات الشوكولاتة، وغيرها من المأكولات والمشروبات المنتجات».

وفي السياق ذاته، قال محمد المهيري، مدير أول في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «يوفر معرض موسكو للأغذية منصة جديدة للتجار في دولة الإمارات، الذين يطلعون إلى النمو والتوسع في التصدير عالمياً. كما أن ارتفاع استهلاك الأغذية ونمو صناعة التجزئة البقالة الشامل يفتح سبل واسعة وفعالة لتصدير المنتجات الإماراتية إلى روسيا».