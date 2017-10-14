«جيتكس» يسلّط الضوء على ابتكار الطلاب خلال منافسات مختبر الطلبة

دبي (الاتحاد)

فاز الطلاب المبدعون بجوائز قيمتها 120 ألف درهم في أسبوع جيتكس للتقنية 2017، وذلك في الدورة الأخيرة من منافسات مختبر جيتكس للطلبة لهذه السنة. وترعى أكسنتشر هذه المنافسات التي تهدف الى اكتشاف الشباب الأكثر إبداعاً وابتكاراً في مجال التكنولوجيا الهندسية، والعلوم، والحوسبة، والذين يشكلون مستقبل هذه القطاعات الحيوية.

وأتاحت منافسات مختبر جيتكس للطلبة التي يمكن لجميع الطلاب في الإمارات المشاركة فيها الفرصة أمام المتنافسين لعرض أفكارهم المبدعة والمبتكرة أمام رواد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلين عن جامعات المنطقة.

وكانت الجائزة الأولى البالغة 50 ألف درهم من نصيب سارثاك سيتي الذي قدّم فكرة «ThumbFi: مقياس حيوي ذكي»، التي تستخدم تكنولوجيا البصمات لتمكّن أصحاب الإعاقات من تشغيل أجهزتهم.

وفاز سيتي أيضاً برحلة مدفوعة التكاليف لمشاهدة إطلاق القمر الصناعي الياه 3، وبفرصة التدرّب لدى أكسنتشر لتعزيز شغفه بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة.