جهات ووزارات حكومية تحقق مفهـوم السعـادة لدى العمـلاء

فهد الأميري (دبي)

تمكنت هيئات ووزارات حكومية عدة في الدولة من تقديم خدمات رائدة للعملاء من خلال تطبيقات ذكية توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وفي الوقت نفسه تمكنهم من إنجاز أكثر من معاملة في وقت قياسي دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية. وكشف مسؤولون ومتحدثون من هذه الهيئات المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2017 في دبي، إطلاق وتطوير عدد من التطبيقات الذكية تستهدف الأفراد والشركات، مستعرضين ميزاتها، ودورها في تحقيق سعادة المتعاملين.

وأفاد الرائد سالم محمد بن علي، مدير إدارة آمر لإسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنه تم إصدار النسخة الحديثة للتطبيق الذكي لإقامة دبي بحلة جديدة بالكامل، تسهل تقديم الخدمات سواء للأفراد أو الشركات، موضحا أن التطبيق سيمكن الأفراد من الحصول على كل أنواع تأشيرات الزيارة، والإقامة، وكفالة الزوج والزوجة والأبناء، وإلغاء ونقل الكفالة، والاطلاع على بعض الكشوفات الخاصة بالفئات المساعدة.

وأضاف أنه يمكن تحميل تطبيق إقامة دبي عن طريق متاجر تطبيقات الهواتف الجوالة، إلا أن الرائد سالم بن علي قال إن «التطبيق الأكثر أهمية هو محفظة الإمارات، الذي يتيح لمستخدمه دخول الدولة والخروج منها باستخدام الهاتف الجوال وهو يغني عن الجواز والهوية وأي استمارة، ويمكن لأي شخص يحمل الهوية الإماراتية استخدام التطبيق بسهولة».

من جانبها، قالت خولة سالم القبيسي مدير إدارة تقنية المعلومات وقائد فريق تحول الرقمي بدائرة القضاء أبوظبي «في إطار حرصنا للتسهيل على المتعاملين، بدأنا بتطوير بوابة دائرة القضاء، طبقا لمعايير حكومة أبوظبي، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامها بسهولة لأنها مربوطة بالدخول الموحد مع حكومة أبوظبي».