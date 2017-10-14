16 فندقاً جديداً تضم 4 آلاف غرفة لدعم السياحة في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن خطط لإنشاء 16 فندقاً جديداً بالإمارة تضم نحو 4 آلاف غرفة، ضمن خطط الإمارة لجذب 3 ملايين سائح بحلول العام 2025.

وتشمل الخطة فندقين جديدين سيتم افتتاحهما خلال نوفمبر المقبل، إلى جانب 4 فنادق تم افتتاحها مؤخراً.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة لـ «الاتحاد»: إن إمارة رأس الخيمة أصبحت وجهة سياحية مهمة على خريطة السياحة العالمية لما تضمه من مقومات سياحية جعلتها تتبوأ هذه المكانة، مشيراً إلى أنه وفي سبيل التخطيط لتطوير هذا القطاع وزيادة القدرة الاستيعابية لاستيعاب الزيادة المطلوبة في عدد الزوار، فإنه جرى خلال الأيام الماضية افتتاح منتجع وفلل جنة رأس الخيمة والذي يضم 122 غرفة، وهيلتون جاردن ان رأس الخيمة والذي يضم 240 غرفة، وذا كوف روتانا الذي يضم 145 غرفة وسيتي ستاي ويضم80 غرفة، فيما سيتم افتتاح ريتز كارلتون رأس الخيمة والحمرا بيتش ويضم 32 فيلا خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا العدد من الغرف الفندقية يلبي الخطط الحالية لاجتذاب 900 ألف سائح بنهاية العام الجاري وحوالي مليون سائح بنهاية العام المقبل.

وتابع: هناك زيادة مطردة في عدد الزوار والسياح للإمارة، فقد سجلت فنادق الإمارة زيادة بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجار بالنسبة للنزلاء القادمين من الخارج، لافتاً إلى أن هذه النتائج تخدم أهداف الهيئة.