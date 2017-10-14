372 ألف نزيل في فنادق العين والظفرة خلال 8 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في كل من العين ومنطقة الظفرة إلى 372 ألف نزيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 3%، مقارنة مع 360.8 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد نزلاء فنادق العين والظفرة يشكلون 12% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي، حيث استقبلت الإمارة خلال 8 أشهر 3.1 مليون نزيل بنمو 7%، مقارنة بـ 2.8 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمدينة العين، فقد استقبلت فنادقها 289.3 ألف نزيل خلال 8 أشهر بنمو 3%، مقارنة مع 280.9 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد الليالي الفندقية 558.6 ألف ليلة فندقية، في حين بلغ معدل الإشغال 59%.

وبحسب البيانات، سجلت الفنادق في العين إيرادات فندقية إجمالية بلغت 215 مليون درهم، في حين بلغ متوسط أسعار الغرف 320 درهماً لليلة، ومعدل إقامة السائح 1.92 ليلة.

أما فنادق منطقة الظفرة، فاستقبلت خلال 8 أشهر 82.4 ألف نزيل بنمو 3%، مقارنة مع 79.8 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد الليالي الفندقية 200.2 ألف ليلة، في حين بلغ متوسط إقامة السائح 2.43 ليلة.

وبلغ متوسط أسعار فنادق الظفرة 539 درهماً لليلة، في حين حققت الفنادق 47% في معدل الإشغال، في وقت سجلت إيرادات إجمالية بلغت 131 مليون درهم. وحول بيانات شهر أغسطس منفرداً، سجلت فنادق العين نمواً بواقع 20% في عدد النزلاء، يقابله نمو بواقع 5% في عدد الليالي الفندقية بحجم 84.5 ألف ليلة، أما منطقة الظفرة، فسجلت نمواً ملحوظاً في عدد نزلاء فنادقها في أغسطس بواقع 9 آلاف نزيل، بنمو 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتستحوذ مدينة أبوظبي على العدد الأكبر من النزلاء، حيث استقبلت في 8 أشهر 2.7 مليون نزيل بنمو 8%، قضوا 7 ملايين ليلة فندقية، في حين سجلت الفنادق 70% في الإشغال، و3 مليارات درهم في الإيرادات، أما متوسط سعر الغرفة الفندقية فبلغ 336 درهماً لليلة، ومعدل إقامة السائح 2.58 ليلة.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي، سجلت المنشآت الفندقية في الإمارة 68% في معدل الإشغال في 8 أشهر، و3.4 مليار درهم في إجمالي الإيرادات، فيما بلغ معدل إقامة النزيل 2.25 ليلة، وبلغ متوسط سعر الغرفة في 8 أشهر 341 درهماً لليلة، مقارنة مع 380 درهماً لليلة في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تستقطب الفنادق بنهاية العام الجاري أكثر من 4.9 مليون نزيل فندقي.