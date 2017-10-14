372 ألف نزيل في فنادق العين والظفرة خلال 8 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)
ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في كل من العين ومنطقة الظفرة إلى 372 ألف نزيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 3%، مقارنة مع 360.8 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن عدد نزلاء فنادق العين والظفرة يشكلون 12% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي، حيث استقبلت الإمارة خلال 8 أشهر 3.1 مليون نزيل بنمو 7%، مقارنة بـ 2.8 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي.
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وبحسب البيانات، سجلت الفنادق في العين إيرادات فندقية إجمالية بلغت 215 مليون درهم، في حين بلغ متوسط أسعار الغرف 320 درهماً لليلة، ومعدل إقامة السائح 1.92 ليلة.
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وبلغ متوسط أسعار فنادق الظفرة 539 درهماً لليلة، في حين حققت الفنادق 47% في معدل الإشغال، في وقت سجلت إيرادات إجمالية بلغت 131 مليون درهم. وحول بيانات شهر أغسطس منفرداً، سجلت فنادق العين نمواً بواقع 20% في عدد النزلاء، يقابله نمو بواقع 5% في عدد الليالي الفندقية بحجم 84.5 ألف ليلة، أما منطقة الظفرة، فسجلت نمواً ملحوظاً في عدد نزلاء فنادقها في أغسطس بواقع 9 آلاف نزيل، بنمو 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتستحوذ مدينة أبوظبي على العدد الأكبر من النزلاء، حيث استقبلت في 8 أشهر 2.7 مليون نزيل بنمو 8%، قضوا 7 ملايين ليلة فندقية، في حين سجلت الفنادق 70% في الإشغال، و3 مليارات درهم في الإيرادات، أما متوسط سعر الغرفة الفندقية فبلغ 336 درهماً لليلة، ومعدل إقامة السائح 2.58 ليلة.
وعلى مستوى إمارة أبوظبي، سجلت المنشآت الفندقية في الإمارة 68% في معدل الإشغال في 8 أشهر، و3.4 مليار درهم في إجمالي الإيرادات، فيما بلغ معدل إقامة النزيل 2.25 ليلة، وبلغ متوسط سعر الغرفة في 8 أشهر 341 درهماً لليلة، مقارنة مع 380 درهماً لليلة في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تستقطب الفنادق بنهاية العام الجاري أكثر من 4.9 مليون نزيل فندقي.