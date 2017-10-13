تسمم 13 شخصاً في مبنى اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي

بروكسل (أ ف ب)

أصيب 13 شخصاً بالتسمم، اليوم الجمعة، بسبب انبعاثات مواد كيميائية من مبنى للاتحاد الأوروبي في بروكسل يستضيف اجتماعات رسمية، بحسب جهاز الإطفاء في العاصمة البلجيكية.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء بيار ميس إن خمسة من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وتم إخلاء المبنى «يوروبا» الذي يستضيف عادة الاجتماعات الوزارية واجتماعات قادة الدول الثماني والعشرين، بشكل مؤقت. وانتقل موظفوه إلى مبنى مجاور تابع للاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث «تم مزج خليط من المواد الكيميائية في المطابخ. تسبب ذلك في انبعاثات» أدت إلى تسمم 13 شخصاً.

ومن الأعراض التي أصيبوا بها «وخز في العيون وتقيؤ».

وهرع عدد من سيارات الإسعاف إلى المكان ضمن «خطة طوارئ طبية» تطبقها السلطات. وأوضح المتحدث أن هذا النوع من الإجراءات يطبق عندما يكون «أكثر من 10 أشخاص مصابين».

ولن يؤثر هذا الحادث على قمة القادة الأوروبيين المقرر عقدها في 19 و20 أكتوبر الجاري.