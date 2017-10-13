«كاسبرسكي».. محور «حرب معلوماتية» بين موسكو وواشنطن

واشنطن (أ ف ب)

تركزت الأنظار مؤخراً على شركة «كاسبرسكي» للأمن المعلوماتي، بعد معلومات عن استخدام قراصنة روس أدواتها لسرقة أسرار وكالة الأمن القومي الأميركية، في خضم النزاع المحتدم في الفضاء الرقمي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي الشهر الفائت صدرت أوامر بإزالة برمجيات «كاسبرسكي» من أجهزة الكمبيوتر في جميع الوكالات الحكومية الأميركية، لكن لم يتضح حتى الساعة إن كانت المجموعة مشاركة بعلمها أو بغيره في أنشطة تجسس.

من جهتها، أكدت الشركة عدم ارتباطها بأي حكومة معتبرة في بيان أصدرته مؤخراً أنها ببساطة «علقت في وسط معركة جيوسياسية».

ولفتت الاتهامات الأخيرة الأنظار إلى ما وصفه البعض بأنه حرب معلوماتية دائرة بين القوتين بعيداً عن الأضواء حتى الآن.