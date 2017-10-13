مفاوضات بريكسيت «في مأزق».. والتقدم يبقى ممكناً

بروكسل (أ ف ب)

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي «ميشال بارنييه» أن المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» تواجه «مأزقاً مثيراً للقلق»، لكنه رأى أن تحقيق «تقدم حاسم» ممكن في الشهرين المقبلين.

وأوضح «بارنييه» في مؤتمر صحفي عقده، أمس، مع نظيره البريطاني «ديفيد ديفيس» في بروكسل بعد ثلاثة أيام من المفاوضات مع البريطانيين حول شروط انفصال لندن عن الاتحاد الأوروبي « بإرادة سياسية، يمكن تحقيق تقدم حاسم بات في متناول اليد في الشهرين المقبلين».

واعترف الوزير الفرنسي السابق بأن الجولة الخامسة من المفاوضات لم تسمح بتحقيق تقدم كبير، وقال: «هذا الأسبوع عملنا بروح بناءة وأوضحنا بعض النقاط لكننا لم نحقق خطوات كبرى إلى الأمام».

وأضاف أنه نتيجة لذلك: «لا يستطيع أن يوصي القادة الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات في القمة الأوروبية المقبلة، التي تعقد في 19 و20 أكتوبر الجاري».