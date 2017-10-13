«غزاويات».. يكسرن الحصار عبر «إنستجرام»

غزة (أ ف ب)

تحتاج فاطمة و خلود إلى تصاريح لمغادرة قطاع غزة الفقير والمحاصر، لكن الصور التي تقومان بنشرها على تطبيق «انستجرام» تستطيع التواصل مع العالم الخارجي لإظهار «وجه جميل» للقطاع.

ولدى كل من فاطمة وخلود أكثر من مئة ألف متابع على حسابيهما على تطبيق «انستجرام» اللذين تسعيان عبرهما لإظهار صورة مختلفة عما يسمع به أو يفكر فيه الكثيرون عن غزة. وهما تقولان إنهما أصبحتا معروفتين إلى درجة أن الناس يتعرفون عليهما مراراً لدى تنقلهما في غزة.

وترى خلود نصار، البالغة من العمر 26 عاماً، التي غطت رأسها بوشاح وردي، أن «انستغرام نافذة على العالم».

وتتفق فاطمة أبو مصبح، البالغة من العمر 21 عاماً، معها قائلة: «عندما أفتح الإنترنت، فإنني أتحدث مع أناس من كل أنحاء العالم».