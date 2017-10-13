كبح ترامب لإيران.. رسالة إلى كوريا الشمالية

واشنطن (وكالات)

بينما يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهادة بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي، يرى البيت الأبيض أن الأزمة المتسارعة مع كوريا الشمالية تشكل عاملاً يتضمن الكثير من التعقيدات.

ويواجه ترامب ضغوطاً، في وقت من المتوقع أن يكشف فيه النقاب عن استراتيجية واسعة بخصوص التصدي لإيران، ووصف ترامب مراراً وتكراراً الاتفاق النووي الإيراني بأنه «محرج» وأسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق.. وسيعيد قراره بشأن التزام إيران الكرة إلى ملعب الكونجرس.

غير أنه خلال أشهر من النقاشات حول التداعيات الإقليمية من بغداد إلى كابول، وبالفعل منذ الساعات الأولى لانتخاب ترامب، تلقي الأزمة الكورية الشمالية بثقلها بقوة.

وعندما التقى ترامب بسلفه باراك أوباما للمرة الأولى في 10 نوفمبر 2016، حمل الرئيس المنتهية ولايته تنبيهاً للرئيس المنتخب.